16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı

Mesut, İrfan Can ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

, İngilizler’in Diamond (Elmas) dediği 4-4-2 dizilişi ile sahaya çıkacak. Savunmanın önünde , onun önünde ise ve olacak. 10 numarada forma giyerken, Pelkas ise 2.forvet olarak oynayacak

, devre arası transferinde çok önemli iki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 'den dünyaca ünlü , 'den ise son yılların çıkış yapan oyuncusu Kahveci alındı. Bu transferlerin ardından taraftarın kafasında ", , Pelkas, ve gibi oyuncular varken Bulut, yeni yıldızları nasıl oynatacak?" sorusu oluştu. Teknik direktör 'un, orta alanda tüm yıldızlarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, yıldızları aynı anda sahaya koyabilmek için İngilizler'in 'Diamond' (Elmas) dedikleri 4-4-2 düzenine geçmeyi planladığı bildirildi.

SAKATLAR İYİLEŞİNCE BAŞLIYOR

Bulut bu düzende Pelkas, ve 'ı sahaya sürebilecek. Gustavo ve Ozan da takımın savunma sıkıntılarını ortadan kaldıracak. Elmas düzeninde savunmanın önünde sadece yer alacak. Onun önündeki ikili Ozan ve İrfan olacak. İleri uçtaki golcülerin arkasında 10 numara Mesut, iki forvetten biri ise Pelkas olacak. Böylece Fenerbahçe orta alandaki yıldızlarının yeteneklerinden maksimum seviyede faydalanabilecek. Tecrübeli teknik adam, sakatların iyileşmesinin ardından bu sistemi hayata geçirecek.

BİR GÖRÜŞ: ELİNİZDE MESUT VARSA EN FAZLA FAYDA SAĞLANMALI (GÜRCAN BİLGİÇ)

Mesut geldikten sonra Erol Bulut'un aklında aslında iki 10 numaralı bir düzenle oynamak var. Yani tek forvetin arkasında Mesut ve Pelkas veya Osayi arkada bir üçlü (Ozan-Gustavo- İrfan Can) ile dörtlü defans. Kanat akınlarının beklerin üzerinde olacağı oyun içinde orta sahayı besleyeceği geçişken ve hücum ağırlıklı bir düzen. Bunu hayata geçirmesi uzun sürecek çünkü sakatlıklar, maç trafiği ve oyuncuların form durumu nedeniyle en iyi bildikleri oyundan vazgeçmek riskli olabilir. Ama bir teknik adam, elindeki kadronun en verimli olacağı sistemi bulmak zorunda. Şimdi iki 10 numara diye düşünürler, sonrasında eski sistemde de verim üretirler. Çok da müdahaleye gerek kalmaz. Elinizde Mesut gibi farklı bir oyuncu varsa ondan en fazla faydayı sağlamanız lazım.

(Sabah)

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