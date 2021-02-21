Fenerbahçe Kadıköy'de mesut değil! 63 yılın...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe 63 yıllık Süper Lig sezonunun en kötü iç saha performansı ile karşı karşıya geldi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.Süper Lig'in 63. sezonu olan 2020/21'de Fenerbahçe, evinde oynadığı 13 maçta 5 kez mağlup oldu. Süper Lig tarihinde sarı lacivertliler, daha önce 3 kez bu yenilgi sayısına ulaşmıştı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 mağlubiyet daha alması durumunda en kötü rakamına ulaşacak.
Fenerbahçe'nin evinde en fazla mağlup olduğu sezonlar
2020/21: 5
1992/93: 5
1987/88: 5
1968/69: 5
KADIKÖY'DE 'SERİ' MAĞLUBİYETLER
Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.
Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti
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