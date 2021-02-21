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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadıköy'de mesut değil! 63 yılın...

F.Bahçe Kadıköy'de mesut değil! 63 yılın...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 63 yıllık Süper Lig sezonunun en kötü iç saha performansı ile karşı karşıya geldi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

'ye 1-0 yenilen , bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.'in 63. sezonu olan 2020/21'de Fenerbahçe, evinde oynadığı 13 maçta 5 kez mağlup oldu. Süper Lig tarihinde sarı lacivertliler, daha önce 3 kez bu yenilgi sayısına ulaşmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 mağlubiyet daha alması durumunda en kötü rakamına ulaşacak.

Fenerbahçe'nin evinde en fazla mağlup olduğu sezonlar

2020/21: 5
1992/93: 5
1987/88: 5
1968/69: 5

KADIKÖY'DE 'SERİ' MAĞLUBİYETLER

Sahasında , , ve 'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti

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