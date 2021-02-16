Futbol yok kavga var! Fenerbahçe ve Galatasaray yine birbirine girdi
Kasımpaşa’nın verilmeyen penaltısına isyan eden Fener, “Kirli lobi VAR, şaibe VAR, adalet YOK” dedi. G.Saraylılar mesaja büyük tepki gösterdi: “Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın.
Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. Önceki gün oynanan G.Saray- Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini savunan F.Bahçe maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.
Kayırma ve haksızlık VAR!
Mesajda, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, adalet YOK" denildi. Paylaşım rekoru mesaja G.Saraylılar'ın tepkisi büyük oldu.
Siz ağlamaya devam edin
Mesajın altını yorum yağmuruna tutan G.Saraylılar, "Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın. Ağlamaya devam edin" ifadesini kullandı.
Yine futbolun önüne geçti
G.Saray yönetiminden şu ana kadar mesaja bir yanıt gelmedi. Son olarak derbide çıkan olaylar nedeniyle kavgaya tutuşan ezeli rakiplerin arasındaki bu büyük gerilim futbolun önüne geçti.
(Takvim)
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