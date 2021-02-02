02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Hatay'da galip!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'in 23. haftasında lider , deplasmanda Atakaş 'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.

25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

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26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Traore'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

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64. dakikada Boupendza'nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay'ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara'nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.

77. dakikada Boupendza'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

79. dakikada Kamara'nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.

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86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara'nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi'ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90. dakikada Katranis'in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza'nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 1-2

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