02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo Hatayspor - Fenerbahçe maçında sakatlandı!

F.Bahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında deplasmanına konuk olan 'de , geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

'in 23. haftasında Atakaş ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu , ilk yarının son dakikalarında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve ikinci yarının başında yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı.

Brezilyalı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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