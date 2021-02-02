02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Hataysporlu futbolculardan Fenerbahçe maçında penaltı itirazı! İşte o pozisyon

Hatayspor'da penaltı itirazları! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında sahasında 'yi konuk eden , mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte detaylar...

'in 23. haftasında Atakaş ile , 'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, mücadelenin 18. dakikasında 'in 'a müdahalesi sonrası penaltı bekledi ancak maçın hakemı oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:


(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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