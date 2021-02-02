Fenerbahçe'de Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı! Altay Bayındır'a teşekkür etti

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan yeni transfer Mesut Özil, 3 puan sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin ardından Çubuklu'yla ilk maçına çıkan Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı geldi.

32 yaşındaki oyuncu, kaleci Altay Bayındır'a da teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

"İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler."

İnanılmaz bir duygu 💛⚽💙 @Fenerbahce için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz @AltayBayindir_1 için ayrı teşekkürler 💪🏼👏🏼 #YaFenerYa — Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 2, 2021

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