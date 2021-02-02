02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı! Altay Bayındır'a teşekkür etti

Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı! Altay'a teşekkür etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında 'a konuk olan , 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan yeni transfer , 3 puan sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 23. haftasında , deplasmanda 'u 2-1'le geçti. Mücadelenin ardından Çubuklu'yla ilk maçına çıkan 'den galibiyet paylaşımı geldi.

32 yaşındaki oyuncu, kaleci 'a da teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

"İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler."

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