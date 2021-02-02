02 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı! Altay Bayındır'a teşekkür etti
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan yeni transfer Mesut Özil, 3 puan sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin ardından Çubuklu'yla ilk maçına çıkan Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı geldi.
32 yaşındaki oyuncu, kaleci Altay Bayındır'a da teşekkür etti.
İşte o paylaşım:
"İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler."
İnanılmaz bir duygu 💛⚽💙 @Fenerbahce için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz @AltayBayindir_1 için ayrı teşekkürler 💪🏼👏🏼 #YaFenerYa— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 2, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları