27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

F.Bahçe'de Mesut Özil zamanı! Dünya basını İstanbul'da

F.Bahçe'de Özil zamanı! Dünya basını İstanbul'da
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

’in atacağı imza yalnızca ’de değil tüm dünyada takip edilecek. Yıldız oyuncunun Çubuklu’yu giyeceği ’ndeki törene 10 yabancı kurum gelecek.

'nin tüm dünyada ses getiren transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyurulacak. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, bugün basının karşısında imza atacak. 'nde saat 15.00'te başlayacak törene yalnızca 'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katılacak. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alacak.

12. ADAMA İZİN

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip edilecek. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunacağı organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmayacak. Bu arada , farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağlayacak. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu
Marega adım adım Fener'e! Anlaşma sağlandı Marega adım adım Fener'e! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe Beko silindir gibi! Özeti izleyin Fenerbahçe Beko silindir gibi! Özeti izleyin
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör