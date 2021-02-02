02 Şubat 2021, Salı

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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil, Çubuklu formayla siftah yaptı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 18:08
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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 23. haftasının açılış mücadelesinde Hatayspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Kritik derbi öncesi rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, 3 puanın sahibi olurken, yeni transfer Mesut Özil'de ilk kez sahaya çıktı.

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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Mücadeleye yede kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, karşılaşmanın 77. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olurken, 13 dakika forma şansı buldu.

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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Hatayspor karşısında ilk kez forma şansı bulan Özil'in oyuna girmesi taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, 87. dakikada orta sahada atağı başlatan Mesut Özil Ferdi'ye verdiği asist pasıyla takımının 2. golüne de katkı sağladı.

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Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

İşte Mesut Özil'in ilk maçından kareler...

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