Hatayspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil siftah yaptı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil, Çubuklu formayla siftah yaptı. İşte o görüntüler...