Fenerbahçe transfere doymuyor! Quincy Promes ile görüşmeler başladı

Ajax’ın 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Quincy Promes, Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’ye de teklif edildi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldız futbolcunun transferi için startı verdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim daha geldi… Kanarya, Galatasaray'a da önerilen sol kanat oyuncusu Quincy Promes ile pazarlık masasında… Fenerbahçe Holandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

ONUN ÇOK ÖZEL BİR DURUMU VAR

Ajax sözleşmesi 2024 yılında biteceki oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

FENER TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.

47 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı.

(Takvim)

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