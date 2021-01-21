21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transfere doymuyor! Quincy Promes ile görüşmeler başladı

F.Bahçe transfere doymuyor! Yıldız isimle görüşmeler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

’ın 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu , ’dan sonra ’ye de teklif edildi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldız futbolcunun transferi için startı verdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim daha geldi… Kanarya, 'a da önerilen sol kanat oyuncusu ile pazarlık masasında… Fenerbahçe Holandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

ONUN ÇOK ÖZEL BİR DURUMU VAR

sözleşmesi 2024 yılında biteceki oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın 'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

FENER TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı 'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.

47 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında 'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı.

(Takvim)

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