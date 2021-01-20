Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama
Süper Lig'in 20. haftasında perşembe günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Saat 18.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1,5 saat süren yolculuk sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Fenerbahçe'yi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Kafilenin havalimanı çıkışı esnasında taraftarlar meşale yaktı. Fenerbahçe takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti. Futbolcular otelde maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.
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