20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

Süper Lig'in 20. haftasında perşembe günü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Saat 18.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1,5 saat süren yolculuk sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Fenerbahçe'yi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Kafilenin havalimanı çıkışı esnasında taraftarlar meşale yaktı. Fenerbahçe takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti. Futbolcular otelde maç saatini beklemeye başladı.

ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, , , , , , , , , , , , , , Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Onyekuru F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Arsenal'den ayrılıyor! Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Arsenal'den ayrılıyor!
Gürkan Başkan kimdir? Gürkan Başkan kimdir?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör