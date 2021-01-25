25 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erol Bulut açıkladı! Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynayacağını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
25.01.2021
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut aramıza katıldı, eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir maç sonunda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla, dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"SZALAI BUGÜN 5 YILDIR TAKIMDAYMIŞ GİBİ OYNADI"

Erol Bulut, takıma iyi oyuncuların dahil olduğunu dile getirerek, "Onlardan biri de Szalai. Büyük bir yıldız katıldı, o da Mesut Özil. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi yerine getirmeye çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Szalai bugün 5 yıldır takımdaymış gibi oynadı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"5-6 PUAN DAHA ALABİLİRDİK AMA MAALESEF ÖYLE OLMADI"

Ligin ilk devresini 42 puanla kapattıklarını kaydeden Erol Bulut, "Benim planladığım 5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" dedi.

"MESUT EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Erol Bulut, sıkışık fikstürde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Maalesef 4 haftalık bir çalışma süreci oldu. Futbolcularımız hep aralıklı geldi, yeni katılanlar oldu. Szalai'yi aramıza kattık, bugün de bize katkısı oldu. Mesut da aramıza katıldı. Eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.

Erol Bulut, Mesut Özil'in Galatasaray maçında görev alıp almayacağı şeklinde yöneltilen soruya ise "Bekleyip görün" şeklinde cevap verdi.

DİĞER
Mesut Özil G.Saray derbisinde oynayacak mı? Mesut Özil G.Saray derbisinde oynayacak mı? 25.01.2021
Canlı yayında flaş yorum! Kimsenin yapmadığı fedakarlık Canlı yayında flaş yorum! "Kimsenin yapmadığı fedakarlık" 25.01.2021
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı 25.01.2021
F.Bahçe İrfan Can için teklif yapacak! İşte detaylar F.Bahçe İrfan Can için teklif yapacak! İşte detaylar 25.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için devrede! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için devrede! 25.01.2021
F.Bahçe'den Özil'e Yuvaya hoş geldin sürprizi F.Bahçe'den Özil'e "Yuvaya hoş geldin" sürprizi 24.01.2021
Toroğlu'dan Özil için flaş yorum! Hayatında görmediği... Toroğlu'dan Özil için flaş yorum! "Hayatında görmediği..." 24.01.2021
Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler 24.01.2021
Fenerbahçe Mesut Özil'i bu videoyla açıkladı! Fenerbahçe Mesut Özil'i bu videoyla açıkladı! 24.01.2021
Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi! Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi! 24.01.2021
Mert Nobre'den Mesut Özil yorumu! Mert Nobre'den Mesut Özil yorumu! 24.01.2021
Erol Bulut'tan A Spor'a özel röportaj Erol Bulut'tan A Spor'a özel röportaj 24.01.2021
Bulut A Spor'a konuştu! Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi... Bulut A Spor'a konuştu! "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi..." 23.01.2021
Bulut'tan flaş açıklama! Hakemlerin standartı olmalı Bulut'tan flaş açıklama! "Hakemlerin standartı olmalı" 23.01.2021
Bright Osayi-Samuel'in öne çıkan özellikleri neler? Bright Osayi-Samuel'in öne çıkan özellikleri neler? 23.01.2021
Flaş Lemos yorumu! 18 transfer içinde en... Flaş Lemos yorumu! "18 transfer içinde en..." 23.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...
Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...
Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden
Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...
Yıldız isme büyük övgü! "Galatasaray'daki en özellikli futbolcu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör