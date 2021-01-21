Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ahmed Kutucu Heracles Almelo'ya transfer oldu

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu Ahmed Kutucu, Hollanda ekibi Heracles Almelo'ya kiralandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB BJK transferleri)

Hollanda kulübü Heracles Almelo, Fenerbahçe, ve Beşiktaş ile adı anılan Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna dek kiraladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Sözleşmede oynama garantisinin de olduğu belirtildi.

Ahmed Kutucu ve Menajeri Ersin Akan ile birlikte sözleşme imzalamak için Heracles kulüp binasına geçti.

20 yaşındaki Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ