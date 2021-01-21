21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ahmed Kutucu Heracles Almelo'ya transfer oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! transferde kötü haber
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Adı ve ile de anılan milli futbolcu , ekibi Almelo'ya kiralandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri ( transferleri)

kulübü Almelo, , ve ile adı anılan 'yu sezon sonuna dek kiraladı.

'da yer alan habere göre; Sözleşmede oynama garantisinin de olduğu belirtildi.

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Ahmed Kutucu ve Menajeri ile birlikte sözleşme imzalamak için Heracles kulüp binasına geçti.

20 yaşındaki Ahmed Kutucu, 'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, , ve pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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