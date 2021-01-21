Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe, bugüne kadar 3 isimde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai'ye Çubuklu'yu giydirirken, Osayi-Samuel ise sezon sonunda Kanarya'ya gelecek. Her konuda anlaşılan Mesut Özil'de ise herhangi bir pürüz bulunmuyor ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Kanarya'da yapılan transferler bu şekildeyken, gerek yabancı sınırı gerekse harcama limitinden dolayı kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak. İşte teknik direktör Erol Bulut'un takımdan düşünmediği 3 isim ve 1 sürpriz ayrılık... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:57 ABONE OL