21 Ocak 2021, Perşembe

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe, bugüne kadar 3 isimde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai'ye Çubuklu'yu giydirirken, Osayi-Samuel ise sezon sonunda Kanarya'ya gelecek. Her konuda anlaşılan Mesut Özil'de ise herhangi bir pürüz bulunmuyor ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Kanarya'da yapılan transferler bu şekildeyken, gerek yabancı sınırı gerekse harcama limitinden dolayı kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak. İşte teknik direktör Erol Bulut'un takımdan düşünmediği 3 isim ve 1 sürpriz ayrılık... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:57
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

G.SARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALDI!

Defans bölgesinde bireysel hatalardan çok gol yiyen Fenerbahçe, bu mevkiyi Galatasaray'ın da istediği Attila Szalai'yi alarak güçlendirdi.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Erol Bulut kararını verdi ve 4 ayrılık...

Macar stopere 4.5 yıllık imza attıran Kanarya, oyuncuya da senelik yaklaşık 800 bin euro ödeme yapacak.

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