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21 Ocak 2021, Perşembe
Anderson Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çebi, adı sık sık Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi) Giriş Tarihi: 21.01.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 01:14
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün YouTube hesabında siyah-beyazlı taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. 2 kez Covid-19 atlatan Çebi, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Hastalığın atlattığını söyleyen Çebi, "Covid'in herkesin üzerindeki etkisi farklı oluyor. Ama sonuçta adı üzerinde, pandemi. Bundan en çok etkilenen spor faaliyetleri oldu. İnşallah Covid'i bitirerek güzel günler göreceğiz" dedi.
"Şımarmadan devam etmeliyiz" Takımın ligde lider durumda bulunmasının çok güzel olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "Şu anda bulunduğumuz yer çok güzel. Ama lig uzun bir maraton ve mayıs ayının 16'sını görmeden kimin şampiyon olacağın belli olmayacak. O nedenle ayaklarımızın yere basması, daha çok çalışmamız ve şımarmamamız gerekiyor. Bu işin tek pozitif takımı birbirimize olan sevgi ve saygıda, bağlılıkta çok büyük mesafe kat edildiğini görmek, diğeri de Beşiktaş camiasına 'Sabırlı olun' mesajının doğru olduğunun görülmesi. Şu anda takımın lider olmasının en büyük artısı budur. Rakiplerimiz bizden daha fazla transfer yaptılar, beklentiler rakiplerimizin daha başarılı olabileceği şeklindeydi. En azından biz de bunun içinde olduğumuzu ispat ettik. Bunu yeterli görmeyen ve inanmayanlar vardı. Rakipleri destekleyen medya mensupları sürekli onlara enerji verirken, bizi de aşağılara doğru çekmeye çalıştılar. Şu andaki mutluluğun ilk nedeni camiamızın mutluluğudur, diğeri de atılan tutulan bu kadar söylemin yersiz olduğunun ispatlanması. Taraftarların mutlu olduğunu görüyorum ve bundan da huzurluyum" açıklamasını yaptı. "Pandemi planlarımızı etkiledi" Başkanlık koltuğuna oturduğunda takımın 13. sırada olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sezonun başlangıcından geriye dönüp baktığımda 15 ay önce geldiğimiz bir süre var. Geldiğimizde 13. sırada olan ve özgüvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldikten sonra bunu toparlamak çok önemliydi ve bunu başardık. Kimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı elde ettik. Ancak pandeminin getirdiği süreç çok olumsuzdu. Mart, nisan, mayıs ayında oyun oynanmadı. Haziran ve temmuzda bu süreç tamamlanmaya çalıştı. Transfer tarihleri ertelendi, oyuncuyu gönderemiyorsunuz ve aynı zamanda ligde yarışıyorsunuz. Bunun bitişinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele hakkını kazandık. Trabzonspor'un cezası nedeniyle bu durum bizim önümüze konuldu. Böyle olunca da çok çabuk şekilde transfer yapmamız gerekti ancak bu da mümkün değildi. Beklediğimiz tarihler çok öne geldi. Planlarımız başkaydı ve durum böyle olunca eksiklerimiz oldu. PAOK maçında sağ bek Douglas'ı oynatamadık. 'Sakatım, oynamak istemiyorum' dedi. Bunlar bile bizim planlarımızı alt üst etmeye yetti. Ama zaman içinde doğru transferler, birlik beraberlik, hocamızın emekleri ve çocukların da birbirlerine olan sevgi, saygısı ve bizlere inanmasıyla büyük bir mesafe kat edildi. Ama daha işin yarısını bile yakalamadık, çok yol var ama bunlar bizim için motivasyon. Yine de rahat olabileceğimiz bir liderlik olmamalı" açıklamasını yaptı. "Keşke 2-3 sene önce yönetimden ayrılsaydım" Vodafone Park'ta kale arkası tribününde koltukların sökülmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "Vodafone Park'ın kale arkası koltukları için gerekli müracaatı yaptık. Gerekli analizler yapıldı. Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından bu onaylandı ancak pandemi süreci bitmeden yapılmayacak. Taraftarı özledik, onlar da bizleri özledi ve onların istediği gibi bir yer inşa etmek istiyoruz" diye konuştu. Geçmişte pişman olduğu konularla alakalı da konuşan Çebi, "İnsan yaşarken, iş yaparken çok 'keşke' der ama en önemlisi eski yönetimden 2-3 sene daha önce ayrılmalıydım. Orada hata yaptığımı düşünüyorum. Belki daha faydalı olabilirdim Beşiktaş için" ifadelerini kullandı. "Kadro dışı isimler gitmedikçe transfer yapamayız" Takımdaki futbolcuların maaşlarının arasında uçurum olduğunu söyleyen Çebi, "Maaş skalasına baktığımız zaman çok düşük ve çok yüksek arasında uçurum var. Birlik, beraberlik ve huzur için bu yanlış politika. Başarıya odaklı ve birbirine yakın ücretlerle daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Geçmişten gelen, başımızın belada olduğu ve Beşiktaş'ı transfer anlamında önünü kapatan oyuncularımız var. Bunların da tercihlerini geldiği zaman hocamız yaptı ve 'Bunlarla devam edemeyeceğiz, katkı vereceklerini düşünmüyorum' dedi. O kadar ilginç şeyler yaşadık ki. Şu anda ücretleri çok yüksek olan ve katkı alamadığımız futbolcuların hiçbirisi şu ana kadar gitmedi. 'Gitmeyi düşünmüyoruz, aldığımız ücreti başka yerde bulamayız. Eğer teklif gelirse önce teklif gelen şehre sonra da paraya bakarız' dediler. Bu şekilde 6 ay geçti. Yaz sezonunda yollarımızı ayırmak istediğimiz arkadaşlarımızdı ve yerlerine transfer yapmamız gerekiyordu. Onları çok zor realize ettik. Şu anda başarılı olan isimlerin aldığı ücretlere bakıldığında, başarısız isimlerin ücretlerinin ister istemez yapılan politikaların Beşiktaş'ı yorduğunu, 1,5 yıl daha yoracağını görüyoruz. Kadroları değiştirmeye çalışıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan kontratlarını feshedemediklerimiz oldukça transferde önümüz açılmıyor. Onlar da bu desteği vermiyorlar. Tabii ki futbolcuları da yargılamıyorum, onlar da kontratlarını yapmışlar. Neye istinaden bu şekilde kontratlar yapılmış, kamuoyunu değerlendirmesine bırakıyorum" diyerek sözlerine devam etti. BİZE ULAŞIN