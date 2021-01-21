Anderson Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı

"Pandemi planlarımızı etkiledi"



Başkanlık koltuğuna oturduğunda takımın 13. sırada olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sezonun başlangıcından geriye dönüp baktığımda 15 ay önce geldiğimiz bir süre var. Geldiğimizde 13. sırada olan ve özgüvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldikten sonra bunu toparlamak çok önemliydi ve bunu başardık. Kimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı elde ettik. Ancak pandeminin getirdiği süreç çok olumsuzdu. Mart, nisan, mayıs ayında oyun oynanmadı. Haziran ve temmuzda bu süreç tamamlanmaya çalıştı. Transfer tarihleri ertelendi, oyuncuyu gönderemiyorsunuz ve aynı zamanda ligde yarışıyorsunuz. Bunun bitişinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele hakkını kazandık. Trabzonspor'un cezası nedeniyle bu durum bizim önümüze konuldu. Böyle olunca da çok çabuk şekilde transfer yapmamız gerekti ancak bu da mümkün değildi. Beklediğimiz tarihler çok öne geldi. Planlarımız başkaydı ve durum böyle olunca eksiklerimiz oldu. PAOK maçında sağ bek Douglas'ı oynatamadık. 'Sakatım, oynamak istemiyorum' dedi. Bunlar bile bizim planlarımızı alt üst etmeye yetti. Ama zaman içinde doğru transferler, birlik beraberlik, hocamızın emekleri ve çocukların da birbirlerine olan sevgi, saygısı ve bizlere inanmasıyla büyük bir mesafe kat edildi. Ama daha işin yarısını bile yakalamadık, çok yol var ama bunlar bizim için motivasyon. Yine de rahat olabileceğimiz bir liderlik olmamalı" açıklamasını yaptı.







