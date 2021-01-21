21 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Öznur Kablo 88-57 Arka Gdynia

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BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Basketbolda B Grubu'nda , 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, ekibini 88-57 mağlup ederek gruptaki 5. galibiyetini elde etti.

Basketbolda B Grubu'nda , 'nın takımını 88-57 mağlup etti.

'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.

'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.



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