FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Öznur Kablo 88-57 Arka Gdynia
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Polonya ekibini 88-57 mağlup ederek gruptaki 5. galibiyetini elde etti.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'nın Arka Gdynia takımını 88-57 mağlup etti.
Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.
Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.
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