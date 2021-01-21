Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Omzundan sorun yaşayan genç yıldız Sivas'a da götürülmedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusuna daha önce platin takılmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre; Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir. Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Ferdi bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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