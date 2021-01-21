21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! Ameliyat...

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'nin genç oyuncularından maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Omzundan sorun yaşayan genç yıldız 'a da götürülmedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberleri)

'nin 21 yaşındaki oyuncusuna daha önce platin takılmıştı. 'te yer alan habere göre; Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir. Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, ve maçlarında forma giyememişti. Ferdi bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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