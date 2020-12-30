30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ahmed Kutucu Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte teklif...

Milli yıldız adım adım Fenerbahçe'ye...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Ocak ayı döneminde kadrosuna bir forvet almak isteyen 'de, gözler milli oyuncu 'ya çevrildi. Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ocak ayı dönemi için kolları sıvadı. Geride kalan ilk 15 haftada forvetlerinden yeterli gol katkısını alamayan rotasını milli oyuncu 'ya çevrildi. ekiplerinden 04 forması giyen genç forvet için, satın alma opsiyonlu kiralama teklif edilecek. Ayrıca görüşmeleri de Emre Belözoğlu bizzat takip ediyor.

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Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti. Ayrıca Ahmed Kutucu, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve Uluslar Ligi'ndeki maçlarına da ilk 11'de başladı.

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