Ahmed Kutucu Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte teklif...
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'de, gözler milli oyuncu Ahmed Kutucu'ya çevrildi. Sarı lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı. Geride kalan ilk 15 haftada forvetlerinden yeterli gol katkısını alamayan sarı lacivertliler rotasını milli oyuncu Ahmed Kutucu'ya çevrildi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen genç forvet için, satın alma opsiyonlu kiralama teklif edilecek. Ayrıca görüşmeleri de Emre Belözoğlu bizzat takip ediyor.
Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti. Ayrıca Ahmed Kutucu, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarına da ilk 11'de başladı.
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