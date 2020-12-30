30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Jose Sosa’ya tam destek

Sosa’ya tam destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eleştirilerin hedefi haline gelen Jose Sosa ile birebir görüşerek tangocuyu motive etti. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Son dönemde sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan Jose Sosa, eleştiri oklarının hedefindeki isimlerderdi. Teknik direktör Erol Bulut, bu yüzden moralsiz gözüken Arjantinli ile idmanlarda yakından ilgilenmeye başladı. Bire bir görüşmeler yaptığı tangocuya takım için önemini anlatan genç hoca, "Şampiyonluk yolunda sana çok ihtiyacımız var. Sahaya çıktığınızda patron sensin ve güvenimiz tam" dedi.

Nazım'dan Gustavo itirafı! haberin devamı

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