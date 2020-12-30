30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Sezon başında takıma kattığı hücum oyuncularından yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe, ocak ayında bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler için listenin ilk sırasında Galatasaray'ın da almak istediği Onyekuru bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru içi gözden çıkardığı rakam...

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

'de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan , rotayı ocak ayı dönemine çevirdi.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Sezon başında olduğu gibi ara döneminde de çok aktif olması beklenen 'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı eski oyuncusu 'ya resmen kancayı attı.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Alınan bilgilere göre Monaco, 'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, Onyekuru'nun satış listesine konduğunu da sarı-kırmızılılara bildirdi.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için hemen harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon euro istediği ifade edilirken, 'nin ise 4-5 milyon euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi.

İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!

Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.

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