İşte Fenerbahçe'nin Onyekuru için gözden çıkardığı rakam!
Sezon başında takıma kattığı hücum oyuncularından yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe, ocak ayında bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler için listenin ilk sırasında Galatasaray'ın da almak istediği Onyekuru bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru içi gözden çıkardığı rakam...
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, rotayı ocak ayı transfer dönemine çevirdi.
Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı eski oyuncusu Henry Onyekuru'ya resmen kancayı attı.
Alınan bilgilere göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, Onyekuru'nun satış listesine konduğunu da sarı-kırmızılılara bildirdi.
Galatasaray UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için Fenerbahçe hemen harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.
Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon euro istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin ise 4-5 milyon euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi.
Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.
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