30 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2020

Başkanı 'nin 2. defa corona virüsüne yakalanmasının ardından Kulübü Başkanı , Çebi'yi hastanede ziyaret etti.

Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkanı 'yi hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'ye 2. kez corona virüsü şoku! Sağlık durumu... Çebi'ye 2. kez corona virüsü şoku! Sağlık durumu...
G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında
Kartal'a 1.91'lik kule! Sivok devreye girdi Kartal'a 1.91'lik kule! Sivok devreye girdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör