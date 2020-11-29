29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için derbi 3 puandan fazlası! Beşiktaş maçı kazanılırsa...

3 puandan fazlası! F.Bahçe maçı kazanırsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe için derbi 3 puandan fazlası. Sarı-lacivertliler, maçı kazanması halinde şampiyonluk yarışında psikolojik ve moral olarak avantajı eline geçirerek siyah-beyazlılarla puan farkını 10'a çıkaracak. Bununla birlikte sezonun ilk yarısındaki derbi serisi 7 puanla tamamlanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'de sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler ezeli rakibini yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı. Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.

Sergen Yalçın- Erol Bulut 1-1 berabere

İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, 'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

SON PROVA YAPILDI
Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları geçmeyen kaleci , Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta olan Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

GUSTAVO SINIRDA
Luiz Gustavo ceza sınırında. Üç sarı kartı bulunan Brezilyalı ön libero bu akşam da kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Erol Bulut'un 'a şansı tutmuyor. Teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş ile 6 kez karşılaşan Bulut, 5'ini kaybetti, tek puan alabildi. Yeni Malatya'nın başında 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik; Alanyaspor ile 2 mağlubiyet alan Bulut bu akşam ilk galibiyetini almaya çalışacak.

(Fotomaç)

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