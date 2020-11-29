Sergen Yalçın- Erol Bulut 1-1 berabere
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut kariyerlerinde teknik adam olarak 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un geride kalan 2 maçta 1'er galibiyeti bulunuyor. İki teknik adam da birer galibiyet elde ederken, her ikisi de bu galibiyetleri deplasmanda yaşadı.
37 DERBİ 1-0 SONA ERDİ
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide bu akşam karşı karşıya gelecek F.Bahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 351 karşılaşmada en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 96 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 karşılaşmada sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.
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