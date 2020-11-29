29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül 4 yıl sonra Beşiktaş'a karşı

Renkler eskiye döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

ve , bu akşam eski takımları Beşiktaş'a karşı forma giyecekler. Gökhan 4 yıl, Caner ise 3 yıl siyah-beyazlı takımda oynadıktan sonra sezon başında tekrar Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

ve , bu akşam eski takımları Beşiktaş'a karşı forma giyecekler. Gökhan 4 yıl, Caner ise 3 yıl siyah-beyazlı takımda oynadıktan sonra sezon başında tekrar Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Caner ligde bu sezon 9 maçta 3 asist yaptı. Gökhan ise 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.
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