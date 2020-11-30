Gökhan Gönül'den Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş paylaşım!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'a 4-3 kaybeden Fenerbahçe'de, tecrübeli isim Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, 10 kişi kalan rakibine 4-3 mağlup oldu.
Sarı lacivertli futbolcular maç sonrasında sıkça eleştirilirken, takım kaptanlarından Gökhan Gönül, sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.
Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
"İyi değildik ancak sadece bir maç kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Omuz omuza"
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