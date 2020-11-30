30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş paylaşım!

Derbi sonrası flaş paylaşım! Mağlubiyetin...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'a 4-3 kaybeden Fenerbahçe'de, tecrübeli isim , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, 10 kişi kalan rakibine 4-3 mağlup oldu.

Sarı lacivertli futbolcular maç sonrasında sıkça eleştirilirken, takım kaptanlarından , sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"İyi değildik ancak sadece bir maç kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Omuz omuza"

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