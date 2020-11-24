Fenerbahçe'de çilingir Perotti&Pelkas

Beşiktaş'ta karşı hücum aksiyonlarında kilit rol Diego Perotti ile Pelkas'ta olacak. Orta sahada serbest oynayacak ikili hem gol hem asist kovalayacak.

Beşiktaş'ta karşı hücum aksiyonlarında kilit rol Diego Perotti ile Pelkas'ta olacak. Orta sahada serbest oynayacak ikili hem gol hem asist kovalayacak. Gustavo ise defansın önünü kapatırken, Atiba'yı da markaja alacak.

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