29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3 koldan saldıracak

3 koldan saldıracak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Gol için ilk silah Cisse olacak. Perotti, Pelkas ve Ozan diğer kozlar. Duran toplarda ise +Tisserand devreye girecek.

Fenerbahçe gole 3 farklı yoldan gitmeyi planlıyor. Öncelikle forvette yer alacak kanatlardan beslenerek golle buluşturulmaya çalışılacak. Diego Perotti, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan da sekecek toplar ve uzaktan şutlarla kalesini avlamaya çalışacak. Erol Bulut'un büyük değer verdiği duran toplar diğer bir silah olacak. Korner ve serbest atışlarda Marcel Tisserand ve de ceza alanına giderek kafa ile gol atmaya uğraşacak.
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