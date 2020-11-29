29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev karşılaşmanın VAR hakemi oldu. | Son dakika derbisi haberleri

Türkiye'de tüm gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı kazanıp yükselişini sürdürmek isterken, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deviren Kartal, kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp deplasman hasretine son vermek istiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklanmıştı. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre dev mücadelenin VAR koltuğunda oturacak.

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