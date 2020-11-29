29 Kasım 2020, Pazar
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. | Son dakika Fenerbahçe Beşiktaş derbisi haberleri
Türkiye'de tüm gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı kazanıp yükselişini sürdürmek isterken, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deviren Kartal, kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp deplasman hasretine son vermek istiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklanmıştı. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre dev mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.
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