29 Kasım 2020, Pazar

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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki son derbisine çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Alanyaspor'u takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar ise Kadıköy'de rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 01:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 06:16
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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler ezeli rakibini yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.

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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

SON PROVA YAPILDI
Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları geçmeyen kaleci Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta olan Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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