29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ideal 3’lü görevde

İdeal 3’lü görevde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Fenerbahçe'de ilk onbir dünkü idmanın ardından netleşti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı geçen sağ bekte bir aksilik olmazsa formasını giyecek. Sol bekte ise formaya yakın. 'un orta sahada yeniden ideal 3'lü Ozan Tufan, Gustavo ve Sosa'ya görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk onbir dünkü idmanın ardından netleşti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı geçen sağ bekte bir aksilik olmazsa formasını giyecek. Sol bekte ise formaya yakın. 'un orta sahada yeniden ideal 3'lü Ozan Tufan, Gustavo ve Sosa'ya görev vermesi bekleniyor. Samatta'nın yokluğunda forvette ise yer alacak. Kanarya'nın muhtemel 11'i şöyle: Altay - Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner (Novak) - Gustavo, Ozan, Sosa - Diego Perotti, Pelkas ve Papiss Cisse.
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