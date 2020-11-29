29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligin formda ve rotasyonu bol kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe, Eksikleri bulunan ancak Başakşehir engelini geçen Sergen Yalçın'ın öğrencileriyle karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'ler ve hakemi merak konusu oldu. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi izle, FB BJK maçı izle...

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Utku; Rosier, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Ghezzal, Atiba,Mensah, Larin; Aboubakar

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner; Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti; Cisse

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

LJAJIC KADRODA YOK!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

GÖKHAN GÖNÜL SEVİNCİ

'de sakatlığı bulunan Gökhan Gönül maçına hazır. Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahada yerini alacak.

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

ile rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE!

ile , 'de 352. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Dev derbiye doğru! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BEŞİKTAŞ 26 MAÇTA 5 KEZ...

, karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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