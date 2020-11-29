İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI"

Levent Numanoğlu son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Beşiktaş yanıtını verirken, "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum." dedi. Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama." dedi.

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