İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı
Süper Lig'in 10. haftasında oynanancak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinin Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Numanoğlu, oğlunun tuttuğu takımı da duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu.
Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirtti. Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı. İşte o sözler...
"OĞLUMA ŞUNLARI SÖYLEDİM"
Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.
"OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR"
Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor.
"MHK'YI TEBRİK EDİYORUM"
MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.
"KAMUOYU RAHAT OLSUN"
Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok.
"OĞLUM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU"
Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor.
"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI"
Levent Numanoğlu son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Beşiktaş yanıtını verirken, "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum." dedi. Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama." dedi.
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