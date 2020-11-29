Erol Bulut Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Üst sıralarda kalmak istiyorsanız..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, "Üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu seviyelerde çok daha iyi mücadele etmelisiniz. Oynanan oyunumuz yetersizdi." dedi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 4-3 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, oynadıkları oyunun yetersiz olduğunu söyledi.
İşte Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"
Oyuna iyi başladık, 1-2 pozisyonumuz oldu. Beklenmedik pozisyonda yediğimiz gol bizi bozdu. İkinci golde oyun disiplininden uzak oldu oyuncular. İstediklerimizin hiçbirini sahaya savunmada ve hücumda yansıtamadık.
"ÜST SIRALARDA KALMAK İSTİYORSANIZ DAHA İYİ MÜCADELE ETMELİSİNİZ"
Üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu seviyelerde çok daha iyi mücadele etmelisiniz. Oynanan oyunumuz yetersizdi.
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