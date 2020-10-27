27 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Gustavo’da ‘sarı’ alarm

Gustavo’da ‘sarı’ alarm
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Luiz Gustavo, maçında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. Sambacı bu hafta Antalya deplasmanında görürse mücadelesinde forma giyemeyecek.

Luiz Gustavo, maçında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. Sambacı bu hafta Antalya deplasmanında görürse mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik heyetin, defansın emniyet sübabı olan Brezilyalı yıldızı uyarması bekleniyor. Gustavo, Galatasaray derbisi ve Göztepe deplasmanında da sararmıştı.
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