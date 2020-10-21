Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy ve Başakşehir - Antalyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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