Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açıklaması! Ayrılık...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımdaki geleceği merak konusu olan Garry Rodrigues'in durumuna açıklık getiren Bulut, "Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Rodrigues'in transferi de söz konusu, Gelen 1-2 teklif var. O da kendince değerlendirecek." dedi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalında flaş açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylerken, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Garry Rodrigues ile ilgili de konuştu. İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda hep birlikte kupayı kaldıracağız."

"İLERLEYEN SÜREÇTE RODRIGUES'İ DEĞERLENDİRME DÜŞÜNCEMİZ VAR"

"Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu ve 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var."

"RODRIGUES'E 1-2 TEKLİF VAR"

"Rodrigues'in transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir."

AZERBAYCAN HALKINA DESTEK

Erol Bulut, telefonla bağlandığı yayında, Azerbaycan halkına da destek verdi. Bulut, "Öncelikle tüm Azerbaycan halkını sevgilerimle, en içten duygularımla selamlamak isterim. Beni yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan, Azerbaycan halkı ile buluşmaktan dolayı mutluyum. Azerbaycan'da bizi sıkı takip eden çok iyi Fenerbahçeliler var, onlara da ayrıca sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Umuyorum ileride sağlıklı günlerde fiziksel olarak da bir araya geliriz ama şu an için birbirimizden uzakta da olsak her zaman yanınızdayız" dedi.

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