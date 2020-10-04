04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Berlin’li Kruse’den ilk gol

Berlin’li Kruse’den ilk gol
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Fenerbahçe'den tartışmalı şekilde ayrılan Max Kruse yeni takımı Union 'de ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'den tartışmalı şekilde ayrılan Max Kruse yeni takımı Union 'de ilk golünü kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Union Berlin'in Mainz'i 4-0 yendiği mücadelede ilk golü kaydetti. İyi oyunuyla alkış aldı.
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