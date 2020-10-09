09 Ekim 2020, Cuma
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Canlı yayında flaş sözler! "Ozan Tufan'ı Bayern Münih'e koy sırıtmaz"
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanacak mücadeleler öncesi Almanya ile özel maçta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızda Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, gösterdiği etkili performansın yanında attığı müthiş golle maça damga vurmuştu. Almanya - Türkiye maçını Spor Gündemi programında değerlendiren A Spor yorumcusu Okan Koç, "Ozan Tufan'ı Bayern Münih'e koy sırıtmaz." dedi.
09.10.2020
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