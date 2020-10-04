04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan koşmaktan yoruldu!

Ozan koşmaktan yoruldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Ozan Tufan, Karagümrük maçında sahada kaldığı süre boyunca çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti.

, Karagümrük maçında sahada kaldığı süre boyunca çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan 25 yaşındaki orta saha, yorgun düşünce yerini 58. dakikadan sonra Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
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