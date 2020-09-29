29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Giuliano kulübü Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı

Giuliano'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşmesini...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Bir süredir adı ile anılan kulübü Al ’dan ayrıldığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu , Al ile gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Yıldız futbolcunun ismi yeniden ile anılıyordu.

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