Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Giuliano kulübü Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Giuliano, Al Nassr ile gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Yıldız futbolcunun ismi yeniden Fenerbahçe ile anılıyordu.

I would like to thank all AlNassr fans for the 2 years of many emotions we had together . We won the League and a Super Cup and it was amazing ! For reasons that I don't want to talk about right now I am leaving AlNassr today .. — Giuliano Victor de Paula (@giulianovp) September 29, 2020

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