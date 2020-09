Giuliano kulübü Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı

Brezilyalı futbolcu Giuliano, Al Nassr ile gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Yıldız futbolcunun ismi yeniden Fenerbahçe ile anılıyordu.

I would like to thank all AlNassr fans for the 2 years of many emotions we had together . We won the League and a Super Cup and it was amazing ! For reasons that I don't want to talk about right now I am leaving AlNassr today ..