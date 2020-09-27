Son dakika | Fenerbahçeli Enner Valencia: Galatasaray maçından ödülümüzü aldığımızı söyleyemem
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Valencia, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef buradan ödülümüzü aldığımızı söyleyemem" dedi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Valencia, çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, "Maçın bir anlamı vardı. Buradan 3 puanı alarak dönmek istiyorduk. Çok konsantre olmuştuk. Bu da saha içinde belli oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef buradan ödülümüzü aldığımızı söyleyemem." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını aktaran 30 yaşındaki forvet, "Birlik olarak en iyi şekilde kendimizi sahada göstermek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Tisserand: Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu oyuncusu Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan 27 yaşındaki stoper, "Takımla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Uzun zamandır takımla beraber oynamayı bekliyordum. Bu maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı ancak maalesef 2 puanı kaybettik." şeklinde görüş belirtti.
Luiz Gustavo: Yeni bir felsefe üzerinde çalışıyoruz
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yeni bir felsefe üzerinde çalıştıklarını aktardı.
Süper Lig'de henüz 3 maçın geride kaldığını ve önlerinde uzun bir yol olduğunu anlatan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bütün oyuncular daha da gelişecektir. Bu sezon çok fazla yeni oyuncu geldi. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefe üzerinde çalışıyoruz. Hepimiz bu süreçte adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğunda her şey daha kolay olacaktır. Bizim yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama