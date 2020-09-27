Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken istatistik! Son 7 maçta...
Süper Lig'in 3. haftasında dev derbide karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takım, bu sonuçla aralarında oynanan son 7 maçın 6'sından beraberlikle ayrıldı. Son dakika haberleri...
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede iki ezeli rakip puanları paylaşırken, dev maç sonrası ilginç bir istatistik göze çarptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son mücadelelerde berabere biten maçların sayısı dikkat çekti. İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlanırken, 1 mücadele sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlandı.
Öte yandan söz konusu mücadelelerin 7'sinden gol sesi çıkmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 6 gol atarken, Fenerbahçe 4 kez fileleri havalandırdı.
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