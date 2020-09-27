27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Erol Bulut'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı ifadeler!

Bulut'tan derbi değerlendirmesi! Gol pozisyonlarına...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Son dakika... 'in 3. haftasında , 'a konuk oldu. 0-0 biten derbinin ardından konuşan sarı-lacivertlilerin , "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına yeterince girdik" dedi.

'in 3. haftasında - derbisi heyecanı yaşandı. Mücadelede gol sesi çıkmazken, dev derbi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe , iyi bir maç oynadıklarını ve gol pozisyonlarına yeterince girdiklerini söyledi.

Bulut'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbolcularımı tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonlarına da yeterince girdik, sadece son vuruşlarda biraz konsantre olup topu ağlarla buluşturabilirdik. Genel anlamda güzel maç olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar iyi performans gösterdi. 11'de oynayan 7 futbolcumuz var, o yüzden performanstan memnunum. Yakaladığımız pozisyonları daha net değerlendirmek lazım. Biraz daha arayış içerisindeyiz orada. Kanatta, merkezde kimi değerlendirebiliriz, bakıyoruz. Samatta yeni geldi aramızda, o da merkezde yerini alacak. Yanında, sağında, solunda kim oynar, çalışıyoruz. Milli aradan sonra daha iyi olacağız. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor"

Dev derbide kazanan yok! haberin devamı

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