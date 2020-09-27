27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Mbwana Samatta ilk kez sahada!

Samatta siftahı derbiyle yaptı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Son dakika haberi... 'in 3. haftasındaki dev derbide 'ın konuğu olan 'de yeni , mücadelenin 66. dakikasında oyuna girerek sarı-lacivertli takımdaki ilk maçına çıktı.

'in 3. haftasında ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ekibi 'dan kadrosuna kattığı , dev derbide ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Tanzanyalı golcü, mücadelenin 66. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

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