27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mbwana Samatta: Kaliteli bir takıma sahibiz

Kaliteli bir takıma sahibiz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'nin yeni transferi , derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tanzanyalı golcü, kendini hazır hissettiğini ve kaliteli bir takıma sahip olduklarınuı söyledi.

'nin yeni golcüsü , derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Tanzanyalı futbolcu, "Kendimi hazır hissediyorum. Önceki takımımla iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fenerbahçe'de ise 2 gün idman yapabildim. 10 numaralı formayı giydiğim için mutluyum. Bu formayla takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerim yüksek. Kaliteli bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.

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