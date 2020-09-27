Mbwana Samatta: Kaliteli bir takıma sahibiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tanzanyalı golcü, kendini hazır hissettiğini ve kaliteli bir takıma sahip olduklarınuı söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Tanzanyalı futbolcu, "Kendimi hazır hissediyorum. Önceki takımımla iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fenerbahçe'de ise 2 gün idman yapabildim. 10 numaralı formayı giydiğim için mutluyum. Bu formayla takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerim yüksek. Kaliteli bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.

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