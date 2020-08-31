01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den farklı prova! Thiam şov yaptı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldiği Fraport TAV 'u Thiam (3) ve Caner'in penaltıdan attığı golle 4-0 mağlup etti.

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren , The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım rakibini, 29 ve 40 ve 82. dakikalarda ve 64. dakikada 'in (p) attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

THIAM'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin 'dan ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla 'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapma başarısını gösterdi. Senegalli futbolcu attığı 3 golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.

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