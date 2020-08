Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldiği Fraport TAV Antalyaspor'u Thiam (3) ve Caner'in penaltıdan attığı golle 4-0 mağlup etti.

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım rakibini, 29 ve 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Caner Erkin'in (p) attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

THIAM'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapma başarısını gösterdi. Senegalli futbolcu attığı 3 golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.

