Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! "Sen Allah'ın lütfusun"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye 3 gol kaydeden yeni transfer Mame Thiam damga vurdu. Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapan ve takımına bir de penaltı kazandıran Thiam, taraftarların beğenisini kazandı. Bazı Fenerbahçeli taraftar ise Senegalli golcü için sosyal medya hesaplarından övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Mame Thiam için sosyal medyada yapılan yorumlar...

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 23:10 ABONE OL