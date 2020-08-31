31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! "Sen Allah'ın lütfusun"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye 3 gol kaydeden yeni transfer Mame Thiam damga vurdu. Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapan ve takımına bir de penaltı kazandıran Thiam, taraftarların beğenisini kazandı. Bazı Fenerbahçeli taraftar ise Senegalli golcü için sosyal medya hesaplarından övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Mame Thiam için sosyal medyada yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 23:10
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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Sen Allah'ın lütfusun

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Sen Allah'ın lütfusun

Sarı-lacivertliler formayla çıktığı 3'üncü maçında 3 gole imza atan Mame Thiam sarı-lacivertlilerin gönlünde adeta taht kurdu.

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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Sen Allah'ın lütfusun

Fenerbahçe taraftarı, yıldız futbolcuyu Moussa Sow'a benzetti. İşte yapılan yorumlar...

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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Sen Allah'ın lütfusun
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Mame Thiam Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Sen Allah'ın lütfusun
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