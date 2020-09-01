Mame Thiam: Maçta taraftarımız olsun isterdim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, 3 gol attığı ve 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu "Covid-19 salgını olduğum için de üzgünüm. Bu maçta taraftarımız olsun isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı." dedi.

Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği The Land Of Legends Cup yarı final müsabakasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam açıklamalarda bulundu. Thiam Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, "Covid-19 salgını olduğum için de üzgünüm. Bu maçta taraftarımız olsun isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Biz antrenmanda uyguladığımız, çalıştığımız şeyleri saha içinde uyguladık. Bence iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz lige iyi başlamak adına" dedi.

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