01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mame Thiam: Maçta taraftarımız olsun isterdim

Maçta taraftarımız olsun isterdim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

'nin yeni transferi , 3 gol attığı ve 4-0 kazandıkları maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu "Covid-19 salgını olduğum için de üzgünüm. Bu maçta taraftarımız olsun isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı." dedi.

'nin Fraport TAV 'u 4-0 mağlup ettiği The Land Of Legends Cup yarı final müsabakasının ardından Fenerbahçeli futbolcu açıklamalarda bulundu. Thiam Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, "Covid-19 salgını olduğum için de üzgünüm. Bu maçta taraftarımız olsun isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Biz antrenmanda uyguladığımız, çalıştığımız şeyleri saha içinde uyguladık. Bence iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz lige iyi başlamak adına" dedi.

Thiam F.Bahçeli taraftarları mest etti! haberin devamı

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