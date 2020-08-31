31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi Lazio ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Muriqi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı. Muriqi'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satıyor... Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin transferde anlaştığını duyurdu.

Bu transferde sarı lacivertlilerin Lazio'dan bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro alacağı aktarılırken, Muriqi'nin 2025 yılında dek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Vedat Muriqi, Lazio'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.

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