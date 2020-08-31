31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında net bir fırsatı harcayan Michael Frey, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurdu. İşte İsviçreli futbolcu ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 23:59
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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları

2020-21 sezonu öncesi Fenerbahçe, hazırlık maçı turnavası kapsamında Antalyaspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Sarı lacivertlilerden kiralık gittiği Nürnberg'den geri dönen Michael Frey ilk 11'de başladı.

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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları

İsviçreli futbolcu oynadığı kötü futbolla adeta saç baş yoldurturken, Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı. İşte sarı lacivertlilerin sosyal medyada yaptığı Michael Frey isyanı...

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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları
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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları
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Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları
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