Michael Frey Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! İşte sosyal medya yorumları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında net bir fırsatı harcayan Michael Frey, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurdu. İşte İsviçreli futbolcu ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar...

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 23:59 ABONE OL